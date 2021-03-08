Malatya'da sigara kaçakçılığına geçit yok

Malatya'da sigara kaçakçılığına geçit verilmeyerek, kaçak makaron, gümrük kaçağı sigara ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 4 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin 800 adet sahte Bandorollü boş makaron, bin 80 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 15 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Yoldaş