Malatya'da şiddetin önlenmesiyle ilgili seminer düzenlendi

24.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:10

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığınca "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" başlıklı seminer düzenlendi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ilçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Çocuk ve Kadın Suçları Kısım Amiri Jandarma Astsubay Sultan Mucuk katıldı.

Mucuk, şiddet gören kadınların fiziksel yaralarının iyileştiğini ancak duygusal ve travmatik yaralarının iyileşmesinin uzun sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu durumda kadınlarda psikolojik bunalım, içe kapanma veya etrafa karşı daha hırçın olma gibi sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Aile bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları ne kadar güçlüyse, aile de toplumda o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Toplumun kanayan yarası olan şiddet babadan oğla, mağduriyet ise anneden kızına geçerek, nesilden nesle taşınmakta. Sağlıksız bir toplum modeli de böylelikle ortaya çıkmaktadır."

Mucuk, şiddete uğrayan kadınların jandarmadan veya emniyetten yardım talep edebileceğini aktardı.

Kaynak: AA