Malatya'da "Siber Savaşı ve Türkiye" konuşuldu

21.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:01

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu hafta " Siber Savaşı ve Türkiye" konuşuldu.



Dernek binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, "Türk Ocakları ismine layık bir faaliyet yürütmektedir. Türkiye genelinde yürütülen bu faaliyetler Genel olarak insanlarımızın ufkunu açmak insanlarımıza öncülük etmek insanlarımızı yanlış yollara sapmaktan kurtarmaktan başka bir hedefi yoktur. Dolayısı ile 107 yıllık mazi olan Türk ocakları ilk başladığı gün gibi bu günde aynı heyecanı aynı şuuru taşıyarak devam etmektedir" dedi. Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer'di ise "Siber Savaşı ve Türkiye" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Özer, "Siber saldırılar casusluk veya sabotaj şeklinde olabilir. Casusluk sabotajdan daha tehlikeli çünkü farkına varamıyorsunuz. Siber güvenlik konusunda tam olarak önlem alabilmiş bir ülke yok. ABD, İngiltere gibi ülkeler bile yılda milyarlarca dolar maliyeti olan siber saldırılara maruz kalmaktadırlar. Bizim ülkemizin durumu ise çok daha kötü. Büyük devletlerin artık kara, deniz, hava orduları dışında dördüncü ordu olarak uzay ve beşinci ordu olarak siber orduları mevcuttur. ABD, Rusya, İsrail, Kuzey Kore, Çin, İran'ın ve büyük Avrupa ülkelerinin resmi siber orduları var. İngiltere'de her yıl 10 bin kişinin katılımıyla tatbikat yapılıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA