Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama
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Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama

08.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:47
Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama

Malatya'da 2020 yılı içerisinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan 102 kişiden 5'i tutuklandı.

Malatya'da 2020 yılı içerisinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan 102 kişiden 5'i tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 8 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinde 'Devlet Büyüklerine - Cumhurbaşkanına hakaret, İdlib operasyonları, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası, PKK/KCK/TKP/TİKKO/DEAŞ/ Terör örgütü propagandası, Atatürk'e hakaret, Elazığ- Malatya depremi gibi konularda dezenformasyon yaptığı belirlenen 102 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 kişiden 5'inin tutuklandığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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