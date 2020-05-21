Malatya'da seyir halindeki otomobil yandı Darende ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Darende ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kemal Koçhan'ın kullandığı 44 DN 637 plakalı otomobil, Doğantepe Mahallesinde seyir halindeyken, motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilini durduran Koçhan, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA