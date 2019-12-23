Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı
Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan olüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan olüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AYE 06 plakalı otomobil, Akçadağ-Darende karayolu Ulupınar Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken aniden alev aldı.
Dumanlar çıktığını fark eden sürücü inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.