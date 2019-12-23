Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı
Haberler » Güncel » Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Haber

Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan olüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

23.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:01

'nın ilçesinde, seyir halindeyken yanan olüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AYE 06 plakalı otomobil, Akçadağ-Darende karayolu Ulupınar Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken aniden alev aldı.

Dumanlar çıktığını fark eden sürücü inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler