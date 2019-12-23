Malatya'da seyir halindeki araç yandı
Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AYE 06 plakalı otomobil, Akçadağ-Darende karayolu Ulupınar Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken aniden alev aldı.
Duman çıktığını fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.