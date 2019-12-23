Malatya'da seyir halindeki araç yandı
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Malatya'da seyir halindeki araç yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

23.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:04
Malatya'da seyir halindeki araç yandı

'nın ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AYE 06 plakalı otomobil, Akçadağ-Darende karayolu Ulupınar Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken aniden alev aldı.

Duman çıktığını fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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