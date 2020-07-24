Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

MALATYA - Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi'nde meydana gelen olayda. Beyazsaray mevkiine dayısı ile birlikte gezmeye giden Yusuf Samet Kezer serinlemek için gölete girdi.

Kezer'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durum jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucu Kezer'in cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA