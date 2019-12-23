Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 55,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 55,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesinde asayiş uygulaması yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Ekipler, şüphelinin üzerinde 55,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.