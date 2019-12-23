Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 55,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

23.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:56
Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 55,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesinde asayiş uygulaması yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 55,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA
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