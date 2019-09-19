Malatya'da Şehit ve Gaziler için mevlit okutuldu

19.09.2019 16:48

Malatya Valiliği tarafından şehit ve gaziler için mevlit okutulup şeker ikram edildi.

Malatya Valiliği tarafından kent merkezinde bulunan Hacı Yusuf Taş Cami'sinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlara Allah'dan rahmet, Gazilere de Allah'dan şifa dilediğini belirtti.

Işıldar, ülke uğruna canlarını ortaya koyan şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Daha sonra camide şehit ve gaziler için mevlit okutulup, şeker ikram edildi.

Kaynak: AA