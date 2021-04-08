Malatya'da şehit polis memuru Hamdi Dikmen'in adı kütüphaneye verildi
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Malatya'da şehit polis memuru Hamdi Dikmen'in adı kütüphaneye verildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da şehit polis memuru Hamdi Dikmen'in adı kütüphaneye verildi

Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Tevfik Memnune Gültekin İlkokulunda oluşturulan kütüphaneye, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Malatyalı polis memuru Hamdi Dikmen'in adı verildi.

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Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Tevfik Memnune Gültekin İlkokulunda oluşturulan kütüphaneye, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Malatyalı polis memuru Hamdi Dikmen'in adı verildi.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Aydın Baruş, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, şehit Hamdi Dikmen'in, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde stadyum çevresinde, arkadaşlarıyla birlikte vatan nöbeti beklerken hain bir bombalı saldırı sonucu şehit olduğunu belirtti.

Şehit Hamdi Dikmen ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Baruş, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz bu vatanın bütünlüğü ve milletimizin huzuru için şehit oldular. Emniyet mensubu arkadaşlarımız, asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden terörle mücadeleye kadar birçok alanda büyük bir fedakarlıkla görevlerini yürütüyor. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de insanlarımızın sağlığını korumak ve zor durumda olanlara yardım etmek için seferber oluyorlar. Gece gündüz demeden, kendilerini riske atarak görevlerini ifa ediyorlar. Fedakarlıkla görevlerini yerine getiren tüm polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphanemizin açılışı da bizim için çok anlamlı ve değerli. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise çocukların kitap okuyacağı, ders çalışacağı ve 2 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanenin güzel bir fiziki yapıya sahip olduğunu belirterek, "Şehidimiz adına kurulan kütüphanede, öğrencilerimizin ilim irfan sahibi olmaları ve kendilerini geliştirmeleri için çorbada tuzumuz olsun istedik. Yapılışında Battalgazi Belediyemiz ile arkadaşlarımız yoğun gayretler sarf etti. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Adil Demirel ise şehidin adının kütüphanede yaşatılacağını vurguladı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve şehidin annesi Elif ile kardeşleri Mahmut ve Ebubekir Dikmen katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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