Malatya'da şehit ailesi karakolda oluşturulan "Şehit Köşesi"ni ziyaret etti
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Malatya'da şehit ailesi karakolda oluşturulan "Şehit Köşesi"ni ziyaret etti

Malatya'da, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı'nda oluşturulan "Şehit Köşesi"nde anısı yaşatılan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın ailesi, karakolu ziyaret ederek teşekkür etti.

Malatya'da şehit ailesi karakolda oluşturulan
25.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:35

Malatya'da, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı'nda oluşturulan "Şehit Köşesi"nde anısı yaşatılan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın ailesi, karakolu ziyaret ederek teşekkür etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığınca, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla şehitlerin anısına karakolda "Şehit Köşesi" oluşturuldu.

2006 yılında anneler gününde, Mardin Nusaybin'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın babası Tayyar Kılınç, annesi Nazife Kılınç ile eşi Ceyda Kılınç ve oğlu Mehmet Eymen Kılınç, karakola ziyarette bulundu.

"Şehit Köşesi"nin oluşturulmasından dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'ye ve Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek'e teşekkür eden şehit yakınları, "Şehit Köşesi"ni inceledi.

Ziyaret sırasında şehit ailesi karakoldaki askerlerle de bayramlaşarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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