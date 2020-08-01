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Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

Süper Lig'de kalan Malatyaspor için caddeler bayraklarla donatıldı Belediye Başkanı Gürkan: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederimMALATYA / DHAMalatya'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor.

Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı
01.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:36

Süper Lig'de kalan Malatyaspor için caddeler bayraklarla donatıldı 

Belediye Başkanı Gürkan: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

MALATYA/ DHA

Malatya'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor. TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor'a gönül veren taraftarlar şehir turu atarak kutlama yaptı. Futbolculardan Mina'nın evinin önüne giderek tezahüratlar yapan taraftarlar caddelere de bayrak astılar. 

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR Taraftarların da bulunduğu bir açılışa katılan ve kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını açıklayan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Cumhurbaşkanımız beni arayarak; yaşanan deprem ve salgın sürecinin Malatya'yı olumsuz etkilediğini, gidişatı etkilediğini, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunması gerektiği telkinlerinde bulundu" dediMALATYASPOR TARAFTARLARI AÇILIŞA RENK KATTIYeni Malatyaspor'un Süper Lig'de kalmasını kutlamak için cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar, Tecde Kayalık Bölge Parkı'nın açılışına gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler. 

Tezahüratlarıyla açılışa renk katan taraftarlara kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyaspor'un Süper Lig'de kalmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti. Başkan Gürkan yeni sezonda daha başarılı bir Malatyaspor İçin ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını da söyledi.

Kaynak: DHA

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