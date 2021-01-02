Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

02.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:22
Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde salça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde salça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya istikametinden Hatay istikametine seyir halindeki Ali Burak Boyacı yönetimindeki 60 AY 863 plakalı, salça yüklü kamyonet, Malatya-Adana kara yolunun Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi kesiminde lastiğin kopması sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, salçalar yola döküldü.

Yoldan geçenlerinden ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mehmet Nuri Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 17:25:42. #1.15#
title