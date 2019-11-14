Malatya'da sahte parayla alışveriş yapan kişi gözaltına alındı
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Malatya'da sahte parayla alışveriş yapan kişi gözaltına alındı

Malatya'da iş yerlerinden sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı.

14.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:40
Malatya'da sahte parayla alışveriş yapan kişi gözaltına alındı

'da iş yerlerinden sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışma sonucu, kent merkezinde iki iş yerinden sahte 200 lirayla alışveriş yapan kişiyi gözaltına aldı.

Zanlının adreslerinde yapılan aramada, 100 liralık 6 sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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