Malatya'da sahte paralarla yakalanan 2 kişiye tutuklama

MALATYA'da, polisin işyerlerine sahte para verenlere yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar sahte Türk Lirası ve ABD doları ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte 5 işyerine sahte para verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda sahte parayı piyasaya sürenlerin Caner D. ile Murat I. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda bir miktar sahte para ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

'Parada sahtecilik, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve kasten yaralama' suçlarından çok sayıda sabıkalarının olduğu tespit edilen şüphelilerin kentte 8 bin 600 lira ve 500 ABD doları sahte banknotu piyasaya sürdükleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner D. ile Murat İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA