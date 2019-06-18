Malatya'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürülmesine ilişkin beş olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada zanlıların Caner D. ve Murat İ. olduğu belirlendi.

Operasyonla yakalanan zanlıların, "parada sahtecilik", "şantaj", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların bir miktar sahte para ve dövizi piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Kaynak: AA