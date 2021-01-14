Malatya'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı

14.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:18
Malatya'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı

Malatya'da 498 litre sahte içki ile eski medeniyetlere ait tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 498 litre sahte içki ile eski medeniyetlere ait tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arapgir ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 498 litre sahte içki, eski medeniyetlere ait 5 sikke, 3 muhtelif eski eser, 2 dedektör, 1 mavzer namlusu, 678 mavzer fişeği ile 248 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.H.B. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:19:45. #1.14#
title