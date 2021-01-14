Malatya'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı
14.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:18
Malatya'da 498 litre sahte içki ile eski medeniyetlere ait tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 498 litre sahte içki ile eski medeniyetlere ait tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arapgir ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 498 litre sahte içki, eski medeniyetlere ait 5 sikke, 3 muhtelif eski eser, 2 dedektör, 1 mavzer namlusu, 678 mavzer fişeği ile 248 tabanca mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.H.B. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş