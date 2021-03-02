Malatya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

02.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:10
Malatya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 260 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 260 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 260 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı ile damıtma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Demet Akalın Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Serdar Aziz Mesut Bakkal Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:12:48. #1.16#
title