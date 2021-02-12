Malatya'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da 100 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde M.O. ile Y.S'nin sahte alkol ürettiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 100 litre sahte alkol ile 1 adet damıtma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş