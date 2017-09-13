Malatya'da Sağlıkçılara "Sepsis" Eğitimi Verildi

Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından, Malatya'da çalışan sağlık çalışanlarına dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan "sepsis"in tanı ve tedavisine ilişkin eğitim verildi.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığının desteğiyle Türk Yoğun Bakım Derneği, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin işbirliğiyle "Sepsis Eğitim Paketi Sunumu, Farkındalık ve Tanı" eğitimi düzenlendi.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş'un oturum başkanlığını yaptığı eğitimde konuşan Türkiye Yoğun Bakım Derneği Sebsis Eğitmeni Doç. Dr. Aytaç Yücel, enfeksiyon ve organ fonksiyon bozukluğu varlığının sepsis olarak tanımlandığını söyledi.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Ayşe Belin Özer de Sepsis'in tanı ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Said Aydoğan da hastalığın Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığına ilişkin bilgi verdi.



Eğitime İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi doktorları ve hemşireleri katıldı.