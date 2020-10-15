Son dakika haberleri! Sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

15.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:28

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Malatya'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.A, sağlık kontrolü için Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İddiaya göre, İ.A, doktor muayenesi için kelepçesi çıkarıldığı esnada, polis memurunu iterek, kaçmaya başladı.

Hastane bahçesinde polislerin dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren İ.A, kolundan vurularak, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A, kaçtığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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