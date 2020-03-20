Malatya'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz Malatya'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Malatya'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizi Kovid-19 salgınına karşı korumak için, gece-gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımız, kurum kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilecektir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA