Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekMALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.

Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı. Malatya'da, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi. Kaynak: DHA