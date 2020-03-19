Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.
19.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:06
MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.
Malatya'da, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi.
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Kaynak: DHA