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Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Selçuk Dönmez - Yerel
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Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

MALATYA - Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Doğanşehir ilçesinde ise yağmur yerini kara bıraktı.

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Yerel

Malatya, Yerel, Haberler

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