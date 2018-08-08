Malatya'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsalda bulunan Karslılar Mahallesi'ni sel vurdu.

Etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları Hekimhan'ın Karslılar Mahallesi'nde biri ağıl olmak üzere üç evde zarara neden oldu. Çamurlu suların dolduğu evlerde eşyalar zarar görürken can kaybının yaşanmadığı selde 1 ton hayvan yeminin de sulara kapıldığı belirtildi. Suyu tahliye etmeye çalışan ekiplerin, hasar tespit çalışması başlattığı belirtildi.

(Emine Çavdar/İHA)