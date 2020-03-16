Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
16.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:59
Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçak altlarında yoğunluk oluşturdu.
Trafiğin aksadığı sağanakta, bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kaynak: AA