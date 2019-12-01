Malatya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Malatya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 silah ele geçirildi.

01.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:34
Malatya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

'da ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde yaptığı uygulamada durumdan şüphelendiği 44 AAY 230 plakalı aracın sürücüsü E.Ç'yi durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bir araç içerisinde bulunan şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.

Kaynak: AA
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