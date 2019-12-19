Malatya'da ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da, asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'da, asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Akpınar Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız silah ile 7 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler yine Sancaktar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde 4 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.