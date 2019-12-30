Malatya'da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı
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Malatya'da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı

Malatya'da polis yaptığı denetimlerde 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ve çok uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:09
Malatya'da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı

'da polis yaptığı denetimlerde 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ve çok uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetim kontrol ve şok uygulamalarda;7 adet ruhsatsız tüfek, 13 gram esrar maddesi,0,73 gr Sentetik kannobinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi ele geçirildi.


Olayla ilgili 8 zanlının gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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