Malatya'da ruhsatsız iş yerine kumar operasyonu
Malatya'da ruhsatsız bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.
24.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:59
Malatya'da ruhsatsız bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ruhsatsız ve isimsiz faaliyet gösteren bir iş yerine kumar operasyonu gerçekleştirildi.
Ekipler, bir adet tombala makinesi, 794 adet tombala kartı, 361 adet değişik renklerde pinpon topu, 2 adet gizli kamera ele geçirdi.
İş yeri sorumlusu 2 şüpheliye yasal işleme yapıldı.
Kaynak: AA