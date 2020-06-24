Malatya'da ruhsatsız iş yerine kumar operasyonu Malatya'da ruhsatsız bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.

Malatya'da ruhsatsız bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ruhsatsız ve isimsiz faaliyet gösteren bir iş yerine kumar operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, bir adet tombala makinesi, 794 adet tombala kartı, 361 adet değişik renklerde pinpon topu, 2 adet gizli kamera ele geçirdi. İş yeri sorumlusu 2 şüpheliye yasal işleme yapıldı. Kaynak: AA