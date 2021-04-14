Malatya'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı

Malatya'da ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

Malatya'da ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dabakhane ile Kavaklıbağ mahallelerindeki ruhsatsız 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirleyen ekipler adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda kumar oynayan 8 kişi ile işletme sahipleri F.F. ve B.Ö'ye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Ajda Pekkan Mustafa Üstündağ
Spor Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:22:27. #1.16#

title