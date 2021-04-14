Malatya'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı

Malatya'da ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

Malatya'da ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dabakhane ile Kavaklıbağ mahallelerindeki ruhsatsız 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirleyen ekipler adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda kumar oynayan 8 kişi ile işletme sahipleri F.F. ve B.Ö'ye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş