Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine kumar baskını

Malatya'da, ruhsatsız ve isimsiz faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi polis baskınıyla yakalandı.

Malatya'da, ruhsatsız ve isimsiz faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi polis baskınıyla yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Halep Caddesi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız ve isimsiz bir iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında içeride kumar oynayan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar idari para cezası uygulanırken, kumar parası olan bin 275 TL'ye el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı