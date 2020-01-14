14.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:35

Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü ile Malatya Diş Hekimleri Odası işbirliği çerçevesinde, ruhsatsız çalışan iş yerleri ile ilgili denetimler sıklaştırıldı.



Malatya'da, 5 Ocak 2020 tarihinde ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gelişmelerden sonra İl Sağlık Müdürlüğü ile Malatya Diş Hekimleri Odası işbirliği çerçevesinde, ruhsatsız çalışan iş yerleri ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığını bildiren Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, "Kaçak çalışan diş muayeneleri ile ilgili denetimler yoğunlaştırıldı. Son bir haftada, bugün kapatılan 2 iş yeri ile birlikte ruhsatsız olan 5 diş iş yeri kapatıldı. Bugün yapılan çalışmada da 2 ruhsatsız diş iş yeri mühürlendi" dedi.



"Yapılan operasyonlar göstermiştir ki, ruhsatsız diş iş yerlerine göz yumulması kanunsuzluk zincirini doğurur. Bugün insan sağlığını tehdit eden yetkisiz kişilere göz yumulması daha büyük kanunsuzluklar doğurur." diyen Canbek, ruhsatsız diş iş yerleri ile mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.



Canbek, "Bizlerin yıllardır mücadele verdiği diplomasız ve yetkisiz kişilerin ağızda çalışmasını engellemek aslında Türkiye'de kanunsuzluklara karşı bir mücadeledir." diyerek, bu konuda kendilerine yardımcı olan ve konunun üzerinde titizlikle duran İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA