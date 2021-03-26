Malatya'da, resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi
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Malatya'da, resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da, resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi

Battalgazi Belediyesinin düzenlediği "Penceremden Pandemi" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Battalgazi Belediyesinin düzenlediği "Penceremden Pandemi" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla, 3 kategoride düzenlenen "Penceremden Pandemi" konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Ortaokul, lise ve yetişkinler kategorisinde, toplam 200 sanatseverin katıldığı yarışmada dereceye giren 9 kişiye ödüllerini, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder verdi.

Ödül töreninde konuşan Güder, Kovid-19 sürecinin devam ettiğini belirterek, birçok kişinin bu süreçte evine kapandığını ifade etti.

Salgın sürecinde belediye olarak çok üst düzeyde mücadele örneği ortaya koyduklarını kaydeden Güder, "Yine bu süreçte değişik birçok organizasyonlara imza attık. Bugün de üç kategoride pandemi konulu bir resim yarışması düzenledik. Bu pandemi sürecinde değişen yaşam tarzımızı resmetmenizi istedik. 200'ün üzerinde bir başvuru oldu. Açılan sergimizi gezdiğimiz zaman çok farklı ve güzel resimlerle karşılaştık. Hepsi birbirinden değerli resimler. Eminim jürimiz seçim yaparken zorlanmıştır. Benim gözümde yarışmanın kazananı katılan herkestir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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