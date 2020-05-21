Malatya'da Ramazan Bayramı tedbirleri
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Malatya'da Ramazan Bayramı tedbirleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Malatya'da Ramazan Bayramı tedbirleri
21.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:54

Malatya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi birimleri, vatandaşların rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla 7 gün, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezinin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecek.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de bayramda hizmet verecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyonla ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince denetimlerine devam edecek. Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince açık olan fırın ve unlu mamul işletmelerinde sosyal mesafe, el dezenfektanı bulundurma, maske, eldiven gibi hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

Ayrıca 22 Mayıs'ta 09.00-23.00 saatleri arasında, 23 Mayıs Arife Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş satışı yapan işletmeler de denetlenecek.

Bahse konu iş yerlerinde haksız fiyat artışı, maske, eldiven, sosyal mesafe ve açılış kapanış saatlerine yönelik denetimler yapılacak, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri ile ilgili yasal işlem başlatılacak.

Ana caddelerin temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitlik çevresinde gerekli temizlik çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 11 büfe açık kalacak.

23 Mayıs Cumartesi (Arife) gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacak olmasından dolayı MOTAŞ tarafından birçok hattaki seferlerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Vatandaşlar, otobüs seferleri ile ilgili bilgi talep ve şikayetleri için 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezini arayabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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