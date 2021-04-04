Malatya'da proje tanıtımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Fırat Kalkınma Ajansı ile yapılacak projelerin tanıtımı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Fırat Kalkınma Ajansı ile yapılacak projelerin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Şire Pazarı, İnderesi Tabiat Parkı içerisine yapılacak olan Gençlik Kamp Merkezi, 100. Yıl Parkı ve Altay Kışlası yanında yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi'nin sunumları AYKOME Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi mimarları tarafından gerçekleştirilen sunuma Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Mimarlar Odası'ndan Osman Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Erdem ile diğer ilgililer katıldı.

Başkan Gürkan, Şire ve Buğday pazarlarının ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin doğusunda yer alan 3 bin 100 dönüm alan üzerine kurulan İnderesi Tabiat Parkı içerisinde 250 kişinin Gençlik Kamp Merkezi'nin ihale sürecini başlattık. Ayrıca şehrimizin batısında 300 dönümlük bir alanda 100. Yıl Parkının yapılması ve bu parkımızı vatandaşlarımızın her türden ihtiyacını karşılayabileceği bir park konseptinde yapıyoruz. İsteyen vatandaşımız burada kitap okuyabilecek, isteyen resim, isteyen müzik yapabilecek. Malatya'mızın en büyük yarayan kanalarından biri olan mevcut sanayi sitelerinin yetersiz oluşundan dolayı yaklaşık 3 bin dönümlük bir alanda yapılan planlamalar neticesinde Altay Kışlası içerisinde tahsisini yaptığımız ve bunun karşılığında Askeri gazinoların, yatakhanelerin, yemekhanelerin ve misafirhaneleri belediyemiz tarafından yapılmakta. Yeni Sanayi Sitesi alanında 2 bin 400 işyerinin yapımı noktasındaki sunumu da yine hep birlikte izledik. Bu alanda yapılacak olan işyerlerinin en küçüğü 112 metre, en büyüğü ise 1350 metre olacak şekilde planlamalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili olarak da paydaşlarımızın fikir ve görüşleri alındıktan sonra ihale sürecinin başlatılması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum."

Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Başkan Gürkan'ı tebrik ederek, "Katılımcı belediyecilik örneği göstererek şehrin bütün paydaşlarıyla yol alması toplumun Malatya halkının geniş kesimlerin görüşlerini alarak yola devam etmesi katılımcı Belediye noktasında önemli. Başkanımıza da bu duruşu ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir şehrin ekonomisini geliştirmek ve kalkındırmak çok önemlidir. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra özellikle şehrin ekonomisini geliştirme noktasında özellikle Malatya bir yandan sanayi kenti olma hüviyetini 6. Bölge teşvikleriyle artırırken bir yandan da tarım kenti olma hüviyetini de geliştirmekte." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen sonum sonrası katılımcılar projelerle ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik