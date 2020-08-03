Malatya'da pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı Malatya'da pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şentürk Sokak içerisinde S.A. ile tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda isabet alan S.A. yaralanırken, olayın şüphelileri olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA