Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

05.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:03

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, çevre yoluna çıkarak, Sanayi Kavşağı'ndan İstasyon Kavşağı'na doğru ilerledi.

Kavşağı kapatan ekipler, otomobili durdurarak sürücü O.K. ile otomobilde bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ve metamfetamin ile tütüne karıştırılarak makarona doldurulan esrar ele geçirdi.

Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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