-Malatya'da polislere alkışlı kutlama Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar evlerinin balkonlarından hep birlikte polisleri alkışladı.

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar evlerinin balkonlarından hep birlikte polisleri alkışladı. Polis ekipleri de aynı saatlerde yaptığı kortej ile alkışlara karşılık verdi.

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 polis ekip aracı, şehir turu attı. Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak Nikah Sarayı önüne kadar süren kortej sonrasında Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bu arada sosyal medyadan bir hafta önce başlatılan 'Malatya Polisini Alkışlıyor' etkinliği kapsamında da çok sayıda Malatyalı saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarından polisleri uzun süre alkışladı.

175. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle gökyüzüne 175 balon bırakılırken, ekipler vatandaşlara "EvdeKal" çağrısını da yineledi. - MALATYA

Kaynak: İHA