Polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı
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Polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı

18.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:26

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban hayatı için güvenlik güçleri tarafından doğaya yem bırakıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban hayatı için güvenlik güçleri tarafından doğaya yem bırakıldı.

Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan polisler, kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe dağlarında yem bulmakta zorlanan yabani hayvan ve kuşlar için Gümüşlüdere mevkisinde doğaya ekmek ve buğday bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların beslenmesi için bu organizasyonu düzenledik. Güzergahımızda bulunan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bırakılmıştır. Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı
Polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı
Polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı
Polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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