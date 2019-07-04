Malatya'da polis ekiplerinden denetim

Malatya'da polis ekiplerince park ve bahçelerle eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Battalgazi Belediyesi personelinin de hazır bulunduğu denetimlerde eğlence mekanlarıyla park ve bahçeler bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.

Denetlemeler kapsamında 279 şahsın Genel Bilgi Tarama sorgusunu yapan ekipler, aranması olan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca yapılan çalışmada 1 tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Öte yandan 21 iş yerine ise mevzuata uymadıkları gerekçesiyle haklarında idari ve yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA