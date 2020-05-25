Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için yem bıraktı
Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına yem bıraktı.
25.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:57
Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına yem bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı süresince yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte uygulana 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentin çeşitli bölgelerine yiyecek ve su bıraktı.
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Kaynak: AA