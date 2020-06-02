Malatya'da polis ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek ve sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararının alınarak hayata geçirildiği belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde halen uygulamada olan emniyet tedbirine devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 merkezi noktada görevlendirilen yaya devriye ekiplerimiz, yine merkezi bölgede görevlendirilen 3 ses yayın aracımız ve polis merkezi amirliklerimiz, kendi bölgelerinde yasak kapsamında gerekli çalışmaları hassasiyetle yerine getirecek ve yasağa uymayanlar hakkında gerekli adli, idari işlemleri yapacaklardır. Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz, artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım, maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız."

Kaynak: AA