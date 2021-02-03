Malatya'da polis ekipleri 318 litre sahte içki ele geçirdi

Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin sahte boğma rakı imal ve satışı yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 318 litre sahte boğma rakı ele geçirildi.

Şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine