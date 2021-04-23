Polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoyla kutladı

TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce polis araçlarından oluşturulan konvoy şehir turu attı.