Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

17.02.2021 20:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:54
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA'nın Arguvan, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

MALATYA'nın Arguvan, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 29 örgütsel kitap ile 3 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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