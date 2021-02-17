Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA'nın Arguvan, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 29 örgütsel kitap ile 3 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN