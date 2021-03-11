Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'nın Arguvan ve Yeşilyurt ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada 58 örgütsel kitap ile 2 telefon ele geçirilen ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN