Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar - Haberler
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Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar Malatya'da bir sağlık kabini önünde hastaların için kullanılan tekerlekli sandalye kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından çalındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

MALATYA - Malatya'da bir sağlık kabini önünde hastaların için kullanılan tekerlekli sandalye kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından çalındı. Kabin önünde yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, 14 Ocak tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Bey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir sağlık kabini önündeki hastaların için kullanılan tekerlekli sandalye kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından çalındı. Durumun fark edilmesinin ardında güvenlik kamera kayıtlarını izleyen işletme sahibi Özlem Aktürk, biri kadın iki kişiden birinin açılan tekerlekli sandalye oturduktan sonra cadde üzerinde ilerleyerek bölgeden ayrıldığını fark etti.

Konu hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olan işletme sahibi tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızlara seslenerek sandalyeyi getiri getirmelerini isterken, polis ekipleri ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık... sağlık kabini önündeki tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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